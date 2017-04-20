«Миннесота» победила «Сент-Луис» и продлила серию

«Миннесота Уайлд» на выезде переиграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:0 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Сент-Луиса».

На 17-й минуте за «Миннесоту» отличился Чарли Койл, а Мартин Ганзал удвоил преимущество гостей на 37-й минуте.

Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 28 бросков.

Российские хоккеисты «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко провели на льду 12 и 21 минуту соответственно.

Пятая игра пройдёт на льду «Миннесоты» 23 апреля.