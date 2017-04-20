Бержерон, Кеслер и Койву стали финалистами «Селке Трофи»

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, форвард «Анахайм Дакс» Райан Кеслер и нападающий «Миннесоты Уайлд» Микко Койву стали финалистами, претендующими на «Селке Трофи» — награды НХЛ, которая ежегодно вручается лучшему форварду оборонительного плана. Победитель будет объявлен 21 июня (22 июня, 2:30 мск) на церемонии вручения наград в Лас-Вегасе.

31-летний Бержерон трижды выигрывал «Селке Трофи» (2012, 2014, 2015) и шесть раз становился финалистом. В 2016 году он занял второе место в голосовании за этот приз, уступив центрфорварду «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитару. Единственным игроком, четыре раза становившимся обладателем приза Селке, является член Зала хоккейной славы Боб Гейни.

32-летний Кеслер выигрывал награду в 2011 году, будучи игроком «Ванкувер Кэнакс», и пять раз входил в число финалистов. В 2016 году в голосовании за приз Селке он финишировал на третьей позиции.