«Спартак» подписал новый двухлетний контракт с нападающим Артёмом Ворониным

Хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с нападающим Артёмом Ворониным, сообщается в официальном «твиттере» клуба. Соглашение рассчитано на два года и носит двусторонний характер.

25-летний форвард выступает за московскую команду с сезона-2009/10. В завершившемся чемпионате он провёл 43 матча, в которых отметился 6 заброшенными шайбами и 11 голевыми передачами при показателе полезности "-2", а также заработал 29 штрафных минут. Всего в КХЛ на его счету 31 (13+18) очко в 263 матчах при показателе полезности "-33".