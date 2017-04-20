Захаркин: был шокирован, когда узнал о пяти финских тренерах в «Салавате»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился мнением о назначении Эркки Вестерлунда наставником уфимского клуба. В тренерский штаб команды также вошли Ханну Вирта, Томи Ламса, Николай Цулыгин, Вадим Тарасов, Ярмо Койвисто и Томас Вестерлунд.

«Я оставил в Уфе большую часть своего сердца и души, команда приняла нашу философию. Благодарен болельщикам, всей хоккейной Башкирии. Мы не мучились, не отбивались, а во многих матчах показывали интересный, комбинационный, атакующий хоккей. Я бы сказал, настоящий российский хоккей.

Теперь в Уфе целая финская семья — пять тренеров из Суоми? Честно говоря, когда узнал о такой массовой миграции, был немножко шокирован. В том числе своеобразным отношением к Анатолию Емелину, Андрею Зюзину, другим уфимским специалистам. Сегодня, когда в КХЛ стараются возродить отечественную школу, мы получили вот такую экспансию. Не хочется верить, что кадровый сюрреализм в «Салавате» продолжается…

Имел ли я возможность за два года работы в Уфе привезти с собой четырёх ассистентов, включая родственника? Я не мог набрать четыре звена, а вы о четырёх ассистентах (смеётся)", — цитирует Захаркина Russia-Hockey.ru.