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Кэссиди: у «Бостона» проблемы с результативностью, но настрой правильный

20 апреля 2017, четверг. 09:40. Хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди подвёл итоги четвёртого матча с «Оттавой Сенаторз» в первом раунде плей-офф, который завершился со счётом 0:1 (1-3 в серии), а также прокомментировал момент с отменённым голом «мишек» при счёте 0:0, который был забит из офсайда.

«Конечно обидно, когда такое происходит. У нас есть проблемы с результативностью. Но у команды был правильный настрой. Они не хотели уступать. Мы позволили им подумать, что они оторвались, но мы играли так, как планировали», — приводятся слова Кэссиди на официальном сайте НХЛ.

Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Оттава Сенаторз
Новости. Хоккей
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