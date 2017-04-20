Монахан: поражение «Калгари» в четырёх матчах будет мучить всё лето

Нападающий «Калгари Флэймз» Шон Монахан подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с «Анахайм Дакс», в которой его команда потерпела поражение в четырёх матчах.

«Паршиво. Мы добились права играть в плей-офф, что является очень интересным занятием, но вылетели после четырёх матчей. Неприятное чувство. Но у нас хорошая команда, будем готовиться к следующему году. Поражение в четырёх матчах будет мучить всё лето. Но в следующем сезоне у нас будет классная команда», — приводятся слова Монахана на официальном сайте НХЛ.