Команда «Наша ёлка» выиграла Открытое первенство Коломны по хоккею

15 апреля в конькобежном центре «Коломна» завершилось Открытое первенство Коломны по хоккею — чемпионат ЛКХЛ сезона-2016/17. 12 команд в двух дивизионах с 3 сентября 2016 года определяли финалистов турнира. В финальной серии встречались команды КБМ и «Наша ёлка», и в третьем решающем матче серии «Наша ёлка» переиграла инженеров, завоевав Кубок Дмитрия Донского. Символическое вбрасывание перед началом финала провёл глава городского округа Коломна Денис Лебедев.

В утешительном финале команда «Варяг» взяла верх над коллективом «Дикие кабаны» и завоевала малый кубок чемпионата. Главный хоккейный турнир Коломны завершён. Команды уходят на перерыв, после чего начнут подготовку к новому чемпионату ЛКХЛ, стартующему в августе.