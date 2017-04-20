Трямкин: кто сказал, что в КХЛ хуже, чем в НХЛ? Я не считаю, что это шаг назад

Защитник Никита Трямкин рассказал о причинах возвращения в «Автомобилист» из НХЛ. Прошедший сезон он провёл в составе «Ванкувер Кэнакс».

«Впечатления от возвращения в команду наилучшие, ведь я вернулся домой. Эмоции самые положительные. Переход из НХЛ – это «игра на понижение»? А кто сказал, что здесь хуже? Я не считаю, что это шаг назад.

В другую команду я в принципе не мог перейти. В случае возвращения домой даже не обсуждалось, что я поеду именно сюда. Мой переход в «Автомобилист» связан с желанием получать больше игровой практики. В течение сезона я не был доволен некоторыми матчами. Иногда я просто не понимал – почему? Я мог сыграть 20 минут, мог сыграть 16, мог сыграть 12. И от чего это зависело, я не понимал. Так что, приехав в «Автомобилист», я продолжаю работать. Я приобрёл колоссальный опыт как в зале, так и на льду. Хочу совершенствоваться.

Для себя лично прежде всего ставлю цель закрепиться в составе. Получать приличное игровое время, а не так, чтобы на 12 минут за игру выходить. Такого мне уже не хочется. Я уже испытал эти ощущения на себе. Когда ты не то что бы не получаешь удовольствия от игры, а просто сидишь, смотришь и понимаешь, что ничего не можешь сделать. А так хочется просто получать удовольствие от хоккея, играть как можно больше, стараться приносить пользу прежде всего команде. Выполнять задачи с командой", — цитирует Трямкина EANews.ru.