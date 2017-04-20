Защитник «Спартака» Дыбленко подпишет контракт с «Нью-Джерси» на два года

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. В ближайшее время будет объявлено о том, что 23-летний россиянин подпишет контракт с «Нью-Джерси Дэвилз». Срок соглашения составит два года. Нынешний контракт Дыбленко со «Спартаком» заканчивается 30 апреля 2017 года.

В сезоне-2016/17 Ярослав Дыбленко провёл 51 игру, в которых набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности "-6". Ранее он также выступал за «Атлант». Всего в КХЛ на его счету 39 (12+27) очков в 180 матчах при показателе полезности "-2".