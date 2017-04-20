А. Свечников: с детства мечтали с братом играть в одном звене. Может, получится

Нападающий команды USHL «Маскегон Ламберджекс» и юниорской сборной России Андрей Свечников рассказал, что старается не обращать внимания на то, что его называют фаворитом драфта НХЛ-2018, а также отметил, что хотел бы сыграть в одном звене со своим братом Евгением, который выступает в системе «Детройт Ред Уингз».

«Стараюсь не слушать разговоры о том, что я один из главных фаворитов следующего драфта НХЛ. Моё дело работать. Общался ли со скаутами? Вообще ни с кем ещё не общался.

Да, я был на драфте, когда моего брата Евгения выбрал «Детройт Ред Уингз». Посмотрел, что это такое. Тоже опыт для меня, мне придётся когда-то это ощутить. Было классно. Хочу ли быть выбранным «Детройтом»? Пока не знаю, посмотрим.

Желание поиграть вместе с братом есть, может быть, такое и получится. С детства мечтали играть в одной тройке – это мечта любых братьев", — сказал Свечников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.