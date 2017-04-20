Овечкин: после меньшинства «3 на 5» знали, что «Вашингтон» не может отдать матч

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф (5:4, 2-2 в серии).

«Холтби очень хорошо играл сегодня. Пару раз ему повезло с отскоками, но, когда это было нужно, он отражал броски. Ребята выстояли очень важное меньшинство „три на пять“, после этого мы знали, что не можем отдать этот матч.

Когда «Торонто» забивал третий гол, рефери отдал им шайбу. Она сначала отскочила от лайнсмена. Оши забил важный гол после этого, так что хоккейный бог был на нашей стороне и дал нам шанс забить", — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.