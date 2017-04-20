Вратарь Якуб Коварж не стал продлевать контракт с «Северсталью»

Директор череповецкой «Северстали» Алексей Кознев подтвердил, что вратарь Якуб Коварж покидает команду. Ранее «Чемпионат» сообщал, что он вернётся в «Автомобилист».

«Официально мы информацию о переходе в клуб вратаря Юлиуса Гудачека не давали. Договорённость есть. Якуб Коварж принял решение уйти. Он провёл сезон на высоком уровне. Клуб сделал ему предложение продолжить карьеру в «Северстали», но Коварж сделал свой выбор», — цитирует Кознева пресс-служба КХЛ.

В завершившемся сезоне Коварж сыграл в 55 матчах, в которых одержал 20 побед с процентом отражённых бросков 91,5 и коэффициентом надёжности 2,45.