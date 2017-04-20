Тротц: никто в «Вашингтоне» не сомневался, что мы выстоим в меньшинстве «3 на 5»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после победы над «Торонто Мэйпл Лифс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф (5:4, 2-2 в серии) отметил игру в двойном численном меньшинстве в начале третьего периода. На последних секундах второй двадцатиминутки Ларс Эллер и Брукс Орпик практически одновременно получили удаления, однако «Торонто» не смог воспользоваться предоставленным преимуществом.

«Если подумать, такие ситуации влияют на игроков. Когда мы пришли в раздевалку, никто не сомневался. Мы верили, что ребята выстоят. У нас было хорошее предчувствие», — приводятся слова Тротца на официальном сайте НХЛ.