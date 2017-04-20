Дубник: «Миннесоте» надо было выиграть этот матч, это был наш Кубок Стэнли

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник прокомментировал победу над «Сент-Луис Блюз» в четвёртом матче первого раунда, которая позволила его команде избежать вылета из плей-офф. Встреча завершилась со счётом 2:0 (1-3 в серии).

«Перед началом встречи мы говорили только о том, что нам надо выиграть этот матч, и это единственное, что имело значение. Это был наш Кубок Стэнли. И то же самое будет в субботу, потому что в противном случае для нас всё будет закончено и больше нам об этом думать не придётся. В субботу наш подход будет точно таким же. Мы посмотрим, какой будет счёт после финальной сирены, и пойдём дальше», — приводятся слова Дубника на официальном сайте НХЛ.