Оши: «Торонто» в концовке прибавил, но «Вашингтон» справился с натиском

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши подвёл итоги четвёртого матча первого раунда плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс», который завершился со счётом 5:4. Потерпев поражения в двух предыдущих встречах, «столичные» смогли сравнять счёт в серии — 2-2.

«У нас всё получалось. Мы правильно распоряжались шайбой. Мы чаще бросали, шли на ворота. Поэтому у нас было больше шансов. Надо и им отдать должное, они в концовке прибавили, но мы справились с их натиском», — приводятся слова Оши на официальном сайте НХЛ.