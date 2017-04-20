Эллиотт: чувствую себя ужасно, я не дал «Калгари» шанса на победу

Вратарь «Калгари Флэймз» Брайан Эллиотт после поражения от «Анахайм Дакс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф прокомментировал свою замену после первой пропущенной шайбы. «Утки» одержали победу со счётом 3:1 и выиграли серию с итоговым результатом 4-0.

«Вратарь должен гордиться тем, что у него есть возможность давать команде шанс на победу в каждом матче. Но тот гол в самом дебюте… Я не могу объяснить, как шайба пролетела под моим щитком. Чувствую себя ужасно. Сегодня я не дал парням шанса на победу», — приводятся слова Эллиотта на официальном сайте НХЛ.