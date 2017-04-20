Гецлаф: с «Флэймз» было непросто, они заставили «Анахайм» постараться

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с «Калгари Флэймз», которая завершилась со счётом 4-0.

«Это здорово. Всегда приятно, когда удаётся выбить соперника. С „Флэймз“ было непросто. Они сражались до самого конца и заставили нас очень постараться.

Всё приходит с опытом. В нашей команде многие ребята через многое прошли. Также у нас есть много молодёжи, которая всё впитывает как губка, но в первую очередь ответственность лежит на нас", — приводятся слова Гецлафа на официальном сайте НХЛ.