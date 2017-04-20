Маршан: у «Оттавы» хороший вратарь, надо отдать ему должное

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился впечатлениями от четвёртого матча первого раунда плей-офф НХЛ с «Оттавой Сенаторз» и отметил игру вратаря соперника Крэйга Андерсона, который оформил «сухарь», отразив 22 броска. Встреча завершилась со счётом 0:1 (1-3 в серии).

«Думаю, мы очень хорошо играли в атаке, создали много отличных голевых моментов, но вратарь соперника спасал свою команду. Надо отдать ему должное, он хороший голкипер», — приводятся слова Маршана на официальном сайте клуба.