«Салават» подписал двухлетний контракт с защитником «Ванкувера» Филипом Ларсеном

«Салават Юлаев» достиг договорённости с защитником Филипом Ларсеном о подписании двухлетнего контракта. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Ранее уфимский клуб приобрёл права на датчанина у «Йокерита» в обмен на права на защитника Тима Эриксона и нападающего Никласа Йенсена.

27-летний Ларсен провёл сезон в «Ванкувер Кэнакс», за 26 матчей набрал 6 (1+5) очков. Ранее он выступал в КХЛ в «Югре» и «Йокерите» при тренере Эркке Вестерлунде, который в настоящее время возглавляет «Салават». За два сезона в КХЛ защитник набрал 65 (20+45) очков в 112 играх.