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«Салават» подписал двухлетний контракт с защитником «Ванкувера» Филипом Ларсеном

20 апреля 2017, четверг. 15:06. Хоккей

«Салават Юлаев»  достиг договорённости с защитником Филипом Ларсеном о подписании двухлетнего контракта. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Ранее уфимский клуб приобрёл права на датчанина у «Йокерита» в обмен на права на защитника Тима Эриксона и нападающего Никласа Йенсена.

27-летний Ларсен провёл сезон в «Ванкувер Кэнакс», за 26 матчей набрал 6 (1+5) очков. Ранее он выступал в КХЛ в «Югре» и «Йокерите» при тренере Эркке Вестерлунде, который в настоящее время возглавляет «Салават». За два сезона в КХЛ защитник набрал 65 (20+45) очков в 112 играх.

Вайсфельд: сила Вестерлунда – в системности, он знает российский рынок
Приглашение Вестерлунда, гениальность Капризова и трансферные новости клуба – в интервью с генменеджером «Салавата» Леонидом Вайсфельдом.
Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
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ХК Салават Юлаев Филип Ларсен Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
20 апреля 2017, четверг
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