Вайсфельд: Ларсен – праворукий атакующий защитник для большинства

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, почему клуб проявил заинтересованность и договорился о двухлетнем контракте с датским защитником Филипом Ларсеном.

«Мы хотим видеть Филипа Ларсена в Уфе, так как нам нужен праворукий атакующий защитник для большинства. Мы посчитали, что датчанин – именно та кандидатура, которая подходит для нашей команды», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

27-летний Ларсен в сезоне-2016/17 провёл 26 матчей за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 6 (1+5) очков. Ранее он выступал в КХЛ в «Югре» и «Йокерите», за два сезона набрав 65 (20+45) очков в 112 играх.