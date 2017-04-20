Губернатор Кемеровской области: «Металлург» Нк должен остаться в КХЛ

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на рабочем совещании в обладминистрации поднял тему сохранения существующего статуса новокузнецкого «Металлурга». Присутствовавший на встрече генеральный директор «Кузни» Сергей Зиновьев доложил о сложившейся ситуации и возможном исключении клуба из КХЛ. Тулеев поручил своим заместителям подготовить необходимые письма в адрес председателя правления – президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, чтобы не допустить исключения «Металлурга» из состава лиги. Об этом сообщается на официальном сайте Кемеровской области.

«Хоккейный клуб «Металлург» должен остаться в Континентальной хоккейной лиге», — сказал Тулеев.

Главе Новокузнецка Сергею Кузнецову и начальнику департамента молодёжной политики и спорта Антону Пятовскому губернатор поручил привести в соответствие с необходимыми требованиями и регламентами КХЛ дворец спорта «Кузнецких металлургов» – домашнюю арену, где тренируются и проводят матчи основной состав клуба «Металлург» и «Кузнецкие Медведи».