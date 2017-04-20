Защитник Сами Лепистё покидает «Салават Юлаев»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Сами Лепистё покинет «Салават Юлаев». Контракт с финским хоккеистом истекает 30 апреля 2017 года и не будет продлён.

32-летний Лепистё выступал за уфимскую команду два года. В сезоне-2016/17 он провёл 53 матча в регулярном чемпионате и пять в плей-офф, отметившись 34 (6+28) результативными баллами при показателе полезности "-1". Ранее он также выступал за «Автомобилист» и пражский «Лев». Всего в КХЛ на его счету 136 (37+99) очков в 299 матчах при показателе полезности "+20".