Епанчинцев: легионерский костяк, за исключением Гилроя, остаётся в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал, в какой хоккей будет играть его команда.



«Спартак» всегда отличался креативностью в нападении, это было его изюминкой. По последним сезонам сказать этого нельзя, ведь задачи на сезон команда не выполняла. Прежде всего хотелось бы найти баланс между обороной и атакой, это позволит нам достичь той цели, которую ставят перед нами руководители клуба, – как минимум попасть в плей-офф. «Спартак» всегда отличался зрелищной игрой в атаке – будем стараться это использовать, но, повторюсь, не в ущерб обороне, потому как хоккей не стоит на месте, он двигается вперёд. Думаю, будем агрессивно атаковать, агрессивно обороняться – держать баланс.



Молодёжь буду привлекать обязательно. В «Спартаке» есть перспективная молодёжь – уже разговаривал на этот счёт с главным тренером нашей молодёжной команды Владимиром Тюриковым. Да и сам знаю многих игроков, которые были у меня во время работы в МХЛ. Думаю, за эти два года они ещё выросли, возмужали и готовы попасть в первую команду.

Легионерский состав? Костяк, за исключением Гилроя, остался. Сейчас занимаемся поиском ещё одного легионера в защитную линию», — цитирует тренера официальный сайт клуба.