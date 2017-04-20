Сборная России U18 прибыла на матч 1/4 финала ЮЧМ в сопровождении полиции

Юниорская сборная России прибыла в Попрад на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Словакии в сопровождении полиции.

Российская команда живёт в городе Спишска-Нова-Вес, сегодня из-за снегопадов затруднено движение автомобильного транспорта, и во избежание опоздания на игру были веделены машины сопровождения. Таким же способом добиралась и команда Канады на свой четвертьфинал со шведами из Попрада в Спишску-Нова-Вес.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Словакия. Начало матча — в 18:30 мск.