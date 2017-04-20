Нападающие Двуреченский и Фефелов покинут «Югру»

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей рассказал, что клуб расстанется с форвардами Никитой Двуреченским и Игорем Фефеловым.



«С Игорем Владимировичем Захаркиным мы недавно достигли соглашения. Он приезжал, мы с ним общались, и он посмотрел видео с игрой наших хоккеистов. Тех, кого мы хотели, мы переподписываем. Двуреченский и Фефелов? Их не будет в команде в следующем сезоне», — сказал Хацей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



23-летний Фефелов за 38 игр регулярного чемпионата набрал 1 (0+1) очко, 25-летний Двуреченский в 30 матчах отметился 8 (4+4) баллами.