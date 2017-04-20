«Баффало» уволил главного тренера Байлсму и генерального менеджера Мюррея

«Баффал Сэйбрз» уволил главного тренера Дэна Байлсму и генерального менеджера Тима Мюррея, информирует официальный сайт команды НХЛ.



«Клинки» в регулярном чемпионате-2016/17 заняли лишь 15-е место в Восточной конференции. Команда не сумела попасть в плей-офф вот уже шестой раз подряд.



Напомним, недавно североамериканские источники сообщали, что молодая звезда команды нападающий Джек Айкел не будет подписывать подписывать новый контракт с клубом, если в нём продолжит работать тренерский штаб Байлсмы.