Форвард «Ойлерз» Драйзайтль оштрафован на $ 2,5 тыс. за колющий удар

После дисциплинарного слушания, проведённого сегодня, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль не получил дисквалификации за колющий удар форварда «Сан-Хосе Шаркс» Криса Тирни в четвёртом матче (0:7) серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2), сообщает официальный сайт департамента по безопасности игроков НХЛ.

На хоккеиста наложен штраф в размере $ 2569,44.



Немецкий хоккеист получил матч-штраф за колющий удар. Нападающий «Шаркс» из-за боли ушёл в раздевалку, но в третьем периоде вернулся на лёд.