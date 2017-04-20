Юниорский ЧМ по хоккею 2017: Финляндия в четвертьфинале одолела команду Чехии

На юниорском чемпионате мира по хоккею в Словакии завершился первый четвертьфинальный матч. В упорной встрече сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Чехии, встреча завершилась со счётом 6:5 ОТ. В полуфинале финны встретятся с победителем пары Россия — Словакия.



В составе победителей заброшенными шайбами сумели отметиться Миро Хейсканен, Линус Нюман, Урхо Вааканайнен, Сантери Виртанен и Аарне Талвитие, оформивший дубль. У чехов голы забили Далимиль Микишка, Филип Хитил, Марек Шкврне, Ондржей Махала и Филип Задина.