Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала ЮЧМ cо Словакией

Стал известен состав сборной России U18 на четвертьфинальный матч юниорского чемпионата мира—2017 с командой Словакии. Россияне закончили групповой этап на втором месте в своём квинтете, уступив только сборной США (4:5). Словаки в своей группе стали третьими и являются хозяевами чемпионата мира. Начало матча — в 18:30 мск.

Сборная России:



Жуков (Устименко);

Саморуков — Дедов, Чехович — Липанов — Свечников;

Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Бицадзе — Торопченко;

Баранов — Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;

Переляев, Муранов — Марушев — Колтыгин, Шашков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Словакия.