Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала ЮЧМ cо Словакией

Стал известен состав сборной России U18 на четвертьфинальный матч юниорского чемпионата мира—2017 с командой Словакии. Россияне закончили групповой этап на втором месте в своём квинтете, уступив только сборной США (4:5). Словаки в своей группе стали третьими и являются хозяевами чемпионата мира. Начало матча — в 18:30 мск.
Сборная России:
Жуков (Устименко);
Саморуков — Дедов, Чехович — Липанов — Свечников;
Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Бицадзе — Торопченко;
Баранов — Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;
Переляев, Муранов — Марушев — Колтыгин, Шашков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Словакия.