Агент Гилроя: у Мэттью есть как зарубежные предложения, так и варианты в КХЛ

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы американского защитника Мэттью Гилроя, выступавшего в прошедшем сезоне за «Спартак», рассказал о вариантах дальнейшего трудоустройства своего клиента.



«Мэттью Гилрою было сделано предложение и проявлен интерес со стороны «Спартака», но игрок принял решение рассмотреть другие варианты. У нас есть как зарубежные предложения, так и возможность продолжить карьеру в КХЛ. Будем думать и решать», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В минувшем сезоне Гилрой провёл за «Спартак» 57 матчей, забросив 7 шайб и отдав 31 результативную передачу. Коэффициент полезности «-18».

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