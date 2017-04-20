«Флорида» рассматривает кандидатуру Байлсмы на пост главного тренера

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйв Тэллон рассматривает кандидатуру Дэна Байлсмы на пост главного тренера, сообщает североамериканский журналист Крэйг Кастенс в своём «твиттере».



Напомним, сегодня стало известно об увольнении Байлсмы и генерального менеджера Тима Мюррея из «Баффало Сэйбрз». «Клинки» в регулярном чемпионате-2016/17 заняли лишь 15-е место в Восточной конференции. Команда не сумела попасть в плей-офф вот уже шестой раз подряд. Сообщалось, что одной из причин увольнения Байлсмы могли стать сложные отношения с форвардом Джеком Айкелом.