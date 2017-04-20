Бывший нападающий «Ак Барса» и «Торпедо» Иммонен покинул швейцарский «Цуг»

Бывший нападающий казанского «Ак Барса» и нижегородского «Торпедо» Яркко Иммонен покинул швейцарский «Цуг», информирует официальный сайт команды. В сезоне-2016/17 нападающий набрал за команду 26 (12+14) результативных баллов в 49 играх, при показателе полезности "+3" и 28 минутах штрафного времени.

35-летний хоккеист в составе «Ак Барса» выигрывал Кубок Гагарина в 2010 году. Также он дважды выигрывал бронзовые медали Олимпиады в составе сборной Финляндии, побеждал на чемпионате мира в 2011 году и завоевывал серебро ЧМ.