Юниорский чемпионат мира-2017: сборная России в овертайме одолела Словакию в 1/4

На юниорском чемпионате мира по хоккею 2017 сборная России в четвертьфинальном матче одолела хозяев турнира, команду Словакии, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. В полуфинале россияне встретятся со сборной Финляндии, которая в своём четвертьфинале в результативной встрече сломила сопротивление команды Чехии — 6:5 ОТ.
В составе россиян заброшенные шайбы на свой счёт записали Кирилл Слепец и Иван Чехович, оформивший дубль. У Словакии забитыми голами сумели отметиться Адам Ружичка и Милош Фафрак.
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Российский хоккеист Андрей Свечников – о жизни в США, драфте НХЛ-2018, общении с братом Евгением и выступлении за сборную России.