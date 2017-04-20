В. Воробьёв: бороться за кубок «Динамо» помешала низкая реализация моментов

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги сезона-2016/17.



«Сезон оказался для команды сложным — были и хорошие матчи, были и проигрыши. Конечно, рановато закончили, осталось что-то недосказанное, но мы благодарны ребятам: они бились, старались, был проделан большой объём работы, но что-то не получилось. Нам есть над чем работать, но нужно с уверенностью смотреть вперёд — будут новые игры и новые победы. Это жизнь, так что будем готовиться к следующему сезону.

Что помешало «Динамо» бороться дальше? В первую очередь — реализация голевых моментов. В принципе, у нас были хорошие игры, но не хватало остроты в атаке и одного-двух голов. В этом плане, конечно, есть определённые претензии к нападающим, потому что если в игре со СКА забивает только Карпов, то это не совсем правильно. Нападающие должны забивать голы, и в этом компоненте нам обязательно нужно будет добавлять в следующем сезоне", — цитирует Воробьёва официальный сайт клуба.