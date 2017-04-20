Голубович: спасибо всем ребятам, не думаю, что со Свечниковым что-то серьёзное

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал победу над командой Словакии (3:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира и повреждение Андрея Свечникова во время овертайма. В полуфинале турнира россияне сыграют с финнами.



«Не все оказались готовы к игре, несмотря на это спасибо всем ребятам, все внесли свой вклад. Спасибо тренерскому штабу, болельщикам. Победа есть победа, мы прошли дальше. Может быть, эмоционально были не готовы, всё что угодно может быть для парня восемнадцати лет. Словаки не удивили, они прибавляли из года в год, ребята очень выросли во всех смыслах, в организации игры они очень понравились. Каждая игра отнимает много нервов. Не думаю, что со Свечниковым что-то серьёзное, Переляев к следующей игре будет готов», — передаёт слова Голубовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Юниорский чемпионат мира-2017: сборная России в овертайме одолела Словакию в 1/4