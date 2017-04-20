Чехович: не думаю, что задача-минимум для сборной России на ЮЧМ уже решена

Форвард юниорской сборной Иван Чехович прокомментировал победу над командой Словакии (3:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира и свой дубль. В полуфинале турнира россияне сыграют с финнами.



«Был самый эмоциональный матч в жизни, такая поддержка трибун. Самый тяжёлый матч в жизни. Что помогло в овертайме? Может, удача, рандом, Кирилл Слепец забил, и теперь все счастливы. Ждали, что матч будет очень тяжёлый и судейство может быть не в нашу сторону. Никогда не забивал такие важные голы, в конце матча все уже потеряли голос. Не уверен, что задача-минимум уже решена, мы за медалями приехали», — передаёт слова Чеховича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Юниорский чемпионат мира-2017: сборная России в овертайме одолела Словакию в 1/4