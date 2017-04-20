Слепец: в 1/4 финала ЮЧМ чуть ли не в глазах темнело, немерено сил потратили

Форвард юниорской сборной Кирилл Слепец прокомментировал победу над командой Словакии (3:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира и свой гол в овертайме. В полуфинале турнира россияне сыграют с финнами.



«Много эмоций сегодня, хорошая концовка, напряжённая, хорошо, что дожали. Все матчи серьёзные, все хотят выиграть, все бьются за золото. Взял шайбу и ничего такого не думал, просто пытался забить гол, всё это на подсознательном уровне. Очень эмоциональная игра, уже чуть ли не в глазах темнело после каждого крика, момента. Эмоции найдутся после такой победы, и они будут в полуфинале. Финны? О них думать не надо, надо выходить и показывать игру, не важно, кто будет. Немерено сил потратили, завтра не игровой день, восстановимся», — передаёт слова Слепца корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.