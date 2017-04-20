Йео: «Миннесота» почувствовала себя живой и даст нам дома ещё один бой

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео подвёл итоги после поражения от «Миннесоты Уайлд» (0:2, 1-3 в серии) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.



«Очевидно, мы дали сопернику возможность диктовать свои условия в первом периоде. Это редко когда заканчивается хорошо, не лучший рецепт для успеха. Соглашусь, что в некоторых моментах нам не повезло с отскоками и рикошетами, но при этом я не собираюсь сваливать поражение на такие моменты.

Мы проиграли не из-за отскоков, а из-за слабой игры. Мы просто были недостаточно хороши, что очень разочаровывает. Конечно, мы настраивались выиграть этот матч и закончить серию, но сделать это не получилось.

«Миннесота» почувствовала, что по-прежнему жива в этой серии. Они получили надежду и с хорошим настроением отправляются домой, где дадут нам ещё один бой. Я в этом даже не сомневаюсь. Они выглядели хорошо на протяжении всего сезона и не случайно получили преимущество домашнего льда в плей-офф. Это великолепная команда, которая будет готова к пятой игре», – цитирует Йео официальный сайт лиги.