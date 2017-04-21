Стин: «Блюз» нужно перегруппироваться, перезарядить батарейки

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александер Стин поделился впечатлениями после поражения от «Миннесота Уайлд» (0:2, 1-3 в серии) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.



«Это была тяжёлая игра, впрочем, как и все игры серии. Соперник действовал неплохо, а мы не смогли достойно ответить на это. Мы допустили несколько ошибок, которые стали определяющими в сегодняшнем результате. „Миннесота“ является хорошей командой, поэтому мы не ожидали, что будет легко. Они были чуть быстрее, чуть настырнее, в итоге все эти детали помогли им одержать победу. Опять же, ошибки привели к тому, что шайба дважды оказалась в наших воротах, но в целом мы прилично сыграли в обороне и имели несколько возможностей, чтобы отличиться во второй половине встречи. Дубник был хорош.



Нам надо перегруппироваться, перезарядить батарейки и подготовиться к следующему сражению. Упущенная возможность на домашнем льду? Не могу сказать ничего нового по этому поводу. Мы знали, что будет непросто, но сейчас фокусируемся исключительно на следующем матче», — цитирует Стина официальный сайт лиги.