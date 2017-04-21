Пьетранджело: мы ожидали такого сопротивления от «Уайлд», они показали всё

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело подвёл итоги после поражения от «Миннесота Уайлд» (0:2) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Сент-Луис Блюз».



«Мы не слишком здорово начали игру, действовали не в своей манере, слишком академично. В первом периоде соперник был значительно лучше и сумел воспользоваться своим шансом. В заключительной 20-минутке мы выглядели уже неплохо, но было слишком поздно. Если вы не сразу включаетесь в игру в плей-офф, то рассчитывать на хороший результат тяжело. Дубник сыграл отлично, но нам необходимо создавать трафик перед его воротами, чтобы максимально осложнить жизнь вратарю. Над этим нам предстоит поработать перед субботним противостоянием. Ожидали ли мы такого сопротивления от соперника? Ещё бы! Они проигрывали в серии со счётом 0-3, поэтому совершенно нормально, что они вышли на лёд показать всё, что у них есть», — приводит слова игрока официальный сайт лиги.