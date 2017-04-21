«Монреаль» в овертайме уступил «Рейнджерс», у Маркова — голевая передача

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде переиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Рейнджерс».

На 13-й минуте за «Монреаль» отличился Арттури Лехконен, Йеспер Фаст сравнял счёт (16-я минута, в большинстве), Брендан Галлахер забросил вторую шайбу «Канадиенс» (17, в большинстве), а Брэди Шэй восстановил статус-кво (39). В овертайме решающий бросок оказался на счету Мики Зибанеджада (75).

Защитник «Канадиенс» Андрей Марков отметился голевой передачей.

Шестой матч серии пройдёт на льду «Рейнджерс» 23 апреля.