«Эдмонтон» вырвал победу у «Сан-Хосе» и повёл в серии 3-2

«Эдмонтон Ойлерз» в родных стенах вырвал победу у «Сан-Хосе Шаркс». Счёт в серии, таким образом, стал 3-2.

Хозяева повели со счётом 1:0 по итогам первой двадцатиминутки — отличился Патрик Марун. Гости за счёт трёх шайб во второй трети матча получили комфортное преимущество 3:1. В составе «Шаркс» голы на счету Миккеля Бёдкера, Патрика Марло и Дэвида Шлемко. В третьем периоде «Ойлерз» сумели отыграться благодаря заброшенным шайбам Марка Летестю и Оскара Клефбома. В овретайме, на 79-й минуте матча, Дэвид Деарне принёс «Эдмонтону» победу.