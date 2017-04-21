«Нэшвилл» впервые в своей истории выиграл кубковую серию всухую

«Нэшвилл Предаторз» в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги победил «Чикаго Блэкхоукс» (4:1, счёт в серии 4-0). «Хищники» вышли во второй раунд, впервые в истории клуба выиграв серию всухую.

«Нэшвилл» стал третьим с 1975 года клубом, победившим всухую в первом раунде Кубка Стэнли чемпиона конференции. Ранее это удалось «Эдмонтону», который в 1981 году обыграл «Монреаль» (3-0), и «Сент-Луису», который в сезоне-1993 также победил «Чикаго» (4-0).

В полуфинале Западной конференции «Предаторз» встретятся с победителем пары «Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд» (3-1).