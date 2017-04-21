Мэттьюс, Лайне и Веренски — в тройке финалистов на приз лучшему новичку сезона

НХЛ объявила, что нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне и защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски вошли в число финалистов, претендующих на «Колдер Трофи». Награда вручается лучшему хоккеисту, который проводит в НХЛ первый год. Победитель будет объявлен 21 июня на церемонии вручения наград в Лас-Вегасе.

19-летний Мэттьюс, первый номером драфта-2016, с 40 голами разделил второе место в списке снайперов и был лучшим среди новичков по голам, очкам (69) и броскам по воротам (279). Американец установил рекорд новичков «Торонто» по голам и очкам.

Лайне, которому в среду исполнилось 19 лет, в 73 матчах набрал 64 (36+28) очка. Второй номер драфта-2016 занял второе место среди новичков по голам и очкам, а также стал лучшим снайпером «Джетс». С 36 голами финн занял седьмое место в истории НХЛ среди 18-летних игроков.

19-летний Веренски стал лучшим новичком среди защитников по голам (11), передачам (36) и очкам (47), а также стал лучшим среди всех новичков по показателю полезности («+17»). В 78 матчах американец в среднем проводил на льду по 20:54 минут. Веренски занял второе место по результативности среди всех защитников в истории «Коламбуса» после Джеймса Висневски, в сезоне-2013/14 набравшего 51 очко.