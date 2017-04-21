Салливан: «Питтсбургу» много над чем надо работать

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал выход своей команды в следующий раунд плей-офф НХЛ.

«В первом раунде мы играли против одной из лучших команд лиги. Сегодняшняя игра стала отражением всей серии. Было много перепадов инициативы и своего рода эмоциональные горки. Мы справились с этим за счёт того, что вовремя забивали и также вовремя не пропускали. Это помогает справиться с подобными перепадами.

Нам много над чем надо работать. Я думаю, что мы ещё не показали свой лучший хоккей. Совершенства, наверное, не бывает, но очень нравится настрой команды на борьбу, что у неё есть волевые качества. Мы можем справляться с трудностями и доказывали это на протяжении всего сезона», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.