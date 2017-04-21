Лавиолетт: «Нэшвилл» сыграл очень хорошо в серии с «Чикаго»

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Серия завершилась со счётом 4-0. «Предаторз» впервые в своей истории выиграли кубковую серию всухую.

«Когда серия начинается, то не думаешь о том, чтобы выиграть ее со счётом 4-0. Нельзя запланировать свип. Можно составить план на игру и тактику. Ребята сыграли очень хорошо. Они здорово использовали моменты», – цитирует тренера победившей команды официальный сайт НХЛ.