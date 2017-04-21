Кросби: Флёри был лучшим игроком «Питтсбурга»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил игру голкипера Марка-Андре Флёри в пятом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (5:2). Действующий обладатель кубка Стэнли вышел во второй раунд плей-офф.

«Он весь вечер был под большим давлением. Было много бросков, и ему приходилось делать кучу сейвов, и это не была обычная рутина. В общем, ему хватило испытаний на сегодня. Мы, конечно, не хотели, чтобы ему пришлось так потрудиться, но он был лучшим нашим игроком», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.