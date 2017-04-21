Пачьоретти: надеюсь, «Монреаль» сможет спасти и эту серию

Капитан «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Канадская команда уступает со счётом 2-3.

«У нас были шансы поставить точку, но хорошо играл Лундквист. Им повезло, когда они забили. С этим уже ничего не поделаешь.

Теперь у нас есть шанс показать характер. Мы часто отыгрывались в этом сезоне. Надеюсь, что сможем спасти и эту серию», – цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.