Галлахер: «Монреаль» оказался в ситуации, когда надо проявлять характер

Форвард «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Канадская команда уступает в серии со счётом 2-3.

«Мы оказались в ситуации, в которой наша команда должна проявить характер. Мы узнаем, что мы собой представляем.

Если у нас нет характера, то мы начнём в себе сомневаться. Если он есть, мы должны верить в себя и команду. Я уверен в ребятах. Мы должны выиграть следующий матч, всё остальное приложится», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.