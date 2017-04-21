Дубински: «Коламбус» не смог взять и показать результат, это болезненно

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Брендон Дубински прокомментировал вылет команды из плей-офф.

«Очень болезненные ощущения. Мы всё прошлое лето готовились к битвам, прошли через тренировочный лагерь и тяжёлый регулярный чемпионат. Эти матчи плей-офф не отражали того, что мы вложили в этот сезон. Это тот момент, когда нужно взять и показать результат. Мы этого не сделали, оказались недостаточно хороши. Так сложилось, и это довольно болезненно.

Думаю, что влияние на итоговую разницу оказала игра спецбригад. Мы должны были лучше действовать в меньшинстве и сами забивать в большинстве», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.